Андрей Мостовой — о коронавирусе: никто от этого не застрахован. Спасибо за поддержку

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поблагодарил болельщиков за поддержку после заражения коронавирусом. Напомним, игроку пришлось покинуть расположение национальной команды из-за положительного результата теста на COVID-19.



«Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни, и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья», — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.