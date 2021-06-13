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37-летний Пандев стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро

37-летний Пандев стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро
Алексей Ласнов
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Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев забил гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:1 после первого тайма). Пандев стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.

Горан, которому 37 лет и 321 день, по этому показателю уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогают ему ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Напомним, в группе С, помимо австрийцев и македонцев, выступят национальные команды Нидерландов и Украины.

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