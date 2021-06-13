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Нидерланды — Украина: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Нидерланды — Украина: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00
Максим Хрущ
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Сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встретится с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.

Напомним, в группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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