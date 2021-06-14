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Малафеев: раньше с поля наблюдал, как фанаты пьют пиво, смотрят игру. Теперь сам среди них

Малафеев: раньше с поля наблюдал, как фанаты пьют пиво, смотрят игру. Теперь сам среди них
Максим Хрущ
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, как оказался «по ту сторону футбола».

«Расскажу историю, которая случилась на матче с бельгийцами. Я не так часто оказываюсь на трибунах, но на этот раз пошли всей семьёй. И вот сидят болельщики, пьют пиво и параллельно у меня спрашивают: «Почему здесь сыграли именно так? Как вы думаете, было вне игры или нет». В этот момент поймал себя на мысли, что, когда играл в воротах, смотрел на трибуны, как болельщики и фанаты пьют пиво и обсуждают матчи… Вспоминаю, что в тот момент думал, что придёт время и уже я буду на месте тех самых болельщиков пить пиво и следить за футболом по ту сторону. Теперь сам среди них. Вот так вот, всё в жизни меняется», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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