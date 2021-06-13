Малафеев объяснил, как Черчесов выбирал вратарей для сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев объяснил, как Станислав Черчесов выбирал голкиперов для национальной команды на Евро-2020.

«Это очень сложный момент: понять, от чего отталкивается тренер, выбирая вратаря. Если мы берём историю, связанную со мной: после пропущенных семи мячей от Португалии многие вообще сказали, что я буду завершать карьеру, потому что после этого никто не может играть в футбол. Это абсолютно не так. Касательно Игоря, он тоже не идеален. Вспомните чемпионат мира, там были ошибки, хотя все говорили, что Игорь лучший вратарь в России. Безусловно, но без ошибок никто не может. Если мы говорим о нынешнем выборе, то он складывался из опыта, именно футбольного — это раз, последние проведённые матчи — это два, из общего понимания или требований, которые выполняет вратарь при определённых тактических действиях: выбивает мяч, разыгрывает.

Учитывая отсутствие слишком большого выбора и не очень сильной конкуренции… У нас много хороших вратарей: качественных и даже перспективных. Именно в совокупности там не хватает конкретного опыта: опыта в еврокубках, опыта чемпионата Европы, чемпионата мира, отборочных матчей и всего, что с этим связано. Я не знаю ситуации с Гильерме: личная она, игровая и так далее. Сложно объективно обсуждать эту ситуацию. У меня нет достоверной информации: я читал, что-то мельком слышал, что, возможно, это из-за конфликтной ситуации. Но если бы её не было, наверное, я, будучи тренером или тренером вратарей, всё-таки рассматривал Гильерме как конкуренцию Шунину, и здесь был бы определённый выбор. У Андрея Лунёва был непростой год, травмы, чередовались с Кержаковым. Дюпин вызывается за счёт своего характера, целеустремлённости, но у него нет такого опыта.

Я бы рассматривал Шунина и Гильерме как основных вратарей и делал бы выбор в зависимости от готовности или каких-то тактических моментов. А может быть, просто их чередовал, потому что, когда у тебя не хватает опыта, тебе нужно подготавливаться к матчам — это очень энергозатратно, уходит много эмоциональных сил, когда игры проходят слишком часто», — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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