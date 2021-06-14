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«Я не сдамся». Первые слова Эриксена из больницы после инцидента в матче с Финляндией

«Я не сдамся». Первые слова Эриксена из больницы после инцидента в матче с Финляндией
Вячеслав Моренко
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29-летний полузащитник сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен, перенёсший остановку сердца в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Финляндией (0:1), впервые высказался о произошедшем инциденте.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Эриксен стал лицом обложки печатной версии этого издания.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксена, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.

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