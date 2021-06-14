Руй Витория объяснил решение возглавить клуб из Саудовской Аравии в 2019 году

Португальский специалист Руй Витория, недавно возглавивший «Спартак», объяснил своё решение стать главным тренером «Аль-Насра» в 2019 году после работы в «Бенфике».
«Решение о работе в Саудовской Аравии я принял достаточно быстро, всё решилось за одни выходные. В какой-то момент понял, что после трёх с половиной лет работы в „Бенфике“ нужно поменять сферу, выйти из зоны комфорта. И тут подвернулось это предложение. Это был достаточно интересный опыт, команда была готова к тому, чтобы играть и бороться за трофеи. К счастью, там получилось выиграть. То же самое ожидаю и в „Спартаке“, это интересный проект. Переезд в новую страну — это опыт для тренера, который обязательно пригодится в дальнейшей карьере», — сказал Витория в интервью пресс-службе «Спартака».
- 14 июня 2021
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