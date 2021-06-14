Руй Витория: проблем с коммуникацией в «Спартаке» не будет
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Португальский специалист Руй Витория, недавно возглавивший «Спартак», рассказал о коммуникации в команде и своём тренерском штабе.
«Проблем с коммуникацией в команде не будет. Помимо Дмитрия Попова есть ещё один Дмитрий — переводчик, который поможет мне с языком. Кроме того, я говорю на английском. Уверен, что в ближайшее время начну что-то понимать по-русски. В конце концов, язык футбола универсален. Самое большое желание — начать работать.
В моём тренерском штабе помимо меня два помощника, тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович. Мы все давно знаем друг друга, у нас сплочённый коллектив. Мы умеем работать в плотном графике, вся рутина давно отработана», — сказал Витория в интервью пресс-службе «Спартака».
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