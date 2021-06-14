Леонид Буряк: с уважением отношусь к России. Нас многое связывало

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о скандале вокруг формы украинской команды на Евро-2020.
«Всё, что сделано Павелко и Украинской ассоциацией футбола, — я с уважением к этому отношусь. Да, я думаю, что футбол вне политики. У меня много друзей в России, мой первый тренер был из России. Я с уважением отношусь к России. Я не политик, я не хочу говорить на эти темы и давать какие-то оценки. Меня интересует футбол. Я хочу говорить только про футбол. Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь. Я не смогу плевать в ту сторону, когда нас многое связывало. Как с советским футболом, так и с российским. Так что я с уважением отношусь, а все остальное пусть политики разбираются. Но, конечно, я с уважением отношусь к решениям УАФ.
Встреча сборных России и Украины на Евро? Всё может быть, но я об этом пока не думаю. Я думаю только о следующих матчах. Если это случится, то придёт время, и мы все поговорим об этом», — приводит слова Буряка Sport24.
- 14 июня 2021
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