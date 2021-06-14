Польша — Словакия: Мак помог словакам отличиться, мяч записали как автогол Щенсны

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак поучаствовал в результативной атаке в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Польши.

На 18-й минуте Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота. Мяч записали как автогол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.