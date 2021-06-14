Польша — Словакия: Линетти сравнял счёт, забив с передачи Рыбуся

Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти забил гол в матче 1-го тура Евро со сборной Словакии. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

Защитник польской команды и «Локомотива» Мацей Рыбусь отдал голевую передачу.

Встреча сборных Польши и Словакии проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.