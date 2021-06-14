Сборная Словакии вышла вперёд в матче с Польшей благодаря голу Шкриньяра

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил второй гол в матче с Польшей. Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 69-й минуте после навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в 15 от ворот и пробил низом в дальний угол, Щенсны не выручил.

Встреча сборных Польши и Словакии проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.