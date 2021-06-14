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Словакия обыграла Польшу в Петербурге

Словакия обыграла Польшу в Петербурге
Алексей Ласнов
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В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии переиграла сборную Польши. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте Роберт Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота. Мяч записали как автогол. Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти забил ответный гол, защитник Мацей Рыбусь отдал голевую передачу.

На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля в матче со сборной Словакии. Спустя несколько минут защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил второй гол. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в 15 от ворот и пробил низом в дальний угол, Щенсны не выручил.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.

Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
14 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Щенсны – 18' (автогол)   1:1 Линетты – 46'   1:2 Шкриньяр – 69'
Удаления: Крыховяк – 62' / нет
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