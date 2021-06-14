Словакия обыграла Польшу в Петербурге

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии переиграла сборную Польши. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте Роберт Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота. Мяч записали как автогол. Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти забил ответный гол, защитник Мацей Рыбусь отдал голевую передачу.



На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля в матче со сборной Словакии. Спустя несколько минут защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил второй гол. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в 15 от ворот и пробил низом в дальний угол, Щенсны не выручил.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.