Испания в матче со Швецией владела мячом 85,1% времени. Это новый рекорд турниров Евро

Вчера, в понедельник, 14 июня, сборная Испании встретилась с национальной командой Швеции. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершился со счётом 0:0.
Как отмечается в «Твиттере» Opta Jose, сборная Испании в этом матче владела мячом 85,1% времени, что является наибольшим показателем за всю историю чемпионатов Европы, как минимум с 1980 года, когда начали фиксироваться эти статистические данные.
Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место — Испания и Швеция, замыкает квартет Польша.
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