Льорис: трио Бензема-Гризманн-Мбаппе? Понимаю, почему наши соперники должны их бояться

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от стартового матча французов на Евро-2020.
«Главное — что Кристиан Эриксен находится в удовлетворительном состоянии и стабилен. Нужно отметить всех, кто сделал то, что нужно было сделать, во время экстренной ситуации на поле.
У меня есть хорошие и плохие воспоминания о матчах Франция-Германия. Это классическое противостояние на европейском и мировом уровне. Это важный матч, поскольку это первый тур в очень сложной группе.
Трио Бензема-Гризманн-Мбаппе — это топовые, топовые игроки, которые показывают стабильность на протяжении многих лет. В первую очередь, Антуан и Карим, потому что Килиан всё ещё очень молод, пускай даже он уже многого добился. Я могу понять, почему наши соперники должны их бояться», — приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.
Видеообзор последнего товарищеского матча сборной Франции в преддверии Евро-2020
Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также серебряным призёром предыдущего чемпионата Европы. Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 22:00 мск.
- 15 июня 2021
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