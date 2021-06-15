Льорис высказался о конфликте между Мбаппе и Жиру после товарищеской игры с Болгарией

34-летний голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о конфликте в национальной команде между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру.

«Честно говоря, снаружи было намного больше шума, чем внутри команды. Оливье и Килиан обсудили всё между собой на следующий день после игры, в этом нет ничего необычного.

Было небольшое разногласие, инцидент произошёл в раздевалке. Но это никоим образом не повлияло на команду. Ситуация была разрешена правильно. Всё позади», — цитирует Льориса Goal.

Напомним, что конфликтная ситуация возникла после слов Жиру по итогам товарищеской встречи с Болгарией, который упрекнул партнёров по сборной в нежелании чаще отдавать передачи ему на ход. Именно это и задело Мбаппе, который после этого также высказался в СМИ.