Льорис высказался о конфликте между Мбаппе и Жиру после товарищеской игры с Болгарией
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34-летний голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о конфликте в национальной команде между Килианом Мбаппе и Оливье Жиру.
«Честно говоря, снаружи было намного больше шума, чем внутри команды. Оливье и Килиан обсудили всё между собой на следующий день после игры, в этом нет ничего необычного.
Было небольшое разногласие, инцидент произошёл в раздевалке. Но это никоим образом не повлияло на команду. Ситуация была разрешена правильно. Всё позади», — цитирует Льориса Goal.
Напомним, что конфликтная ситуация возникла после слов Жиру по итогам товарищеской встречи с Болгарией, который упрекнул партнёров по сборной в нежелании чаще отдавать передачи ему на ход. Именно это и задело Мбаппе, который после этого также высказался в СМИ.
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