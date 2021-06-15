АПЛ представила мяч на сезон-2021/2022

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила мяч, который будет задействован в матчах чемпионата в следующем сезоне.



Основным цветом мяча является белый. На его поверхность также нанесён необычный узор, состоящий из чёрных и оранжевых элементов. Производителем является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт АПЛ

Напомним, по итогам сезона-2020/2021 первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занял «Манчестер Сити», набравший в 38 турах 86 очков. Ближайший преследователь «горожан», «Манчестер Юнайтед», отстал на 12 очков. В четвёрку лучших вошли также «Ливерпуль» и «Челси». Оставшиеся места в зоне еврокубков распределились между «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». В Чемпионшип вылетели «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион» и «Фулхэм».

Видео церемонии награждения «Манчестер Сити»: