Георгий Джикия: Финляндия — серьёзный соперник. Матч с Данией это прекрасно показал

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о национальной команде Финляндии, с которой россиянам предстоит сыграть во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.



«Финны очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Мы прекрасно видели, что с Данией они сыграли организованно и компактно. Они терпят, ждут свой момент. Сегодня мы их ещё посмотрим. Стандарты, штрафные — их козырь. Это серьезный соперник», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).