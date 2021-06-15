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«Ротор» взял в аренду голкипера «Ростова»

«Ротор» взял в аренду голкипера «Ростова»
Максим Хрущ
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Голкипер «Ростова» Максим Рудаков проведёт следующий сезон в «Роторе». Стороны подписали арендное соглашение, информирует официальный сайт волгоградского клуба.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Максим Рудаков провёл за «Ростов» один матч и пропустил в нём три гола.

Рудаков является воспитанником «Зенита». Голкипер дебютировал в составе молодёжной команды петербургского клуба в 2012 году и принял участие в 56 матчах. В 2016 году Рудаков перешёл в «Зенит» из Пензы на правах аренды, после чего вернулся в стан петербургской команды. С 2017 года вратарь выступал на правах аренды за финский ХИК, в составе которого в сентябре 2018 года стал чемпионом страны. В феврале 2020 года Рудаков пополнил состав «Ростова».

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