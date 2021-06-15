Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
Победители этой стадии турнира пройдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды сыграют во втором раунде Лиги конференций УЕФА.
Группа 1
«Фола» (Люксембург) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
«Слован» Братислава (Словакия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Мальмё» (Швеция) — «Рига» (Латвия)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Легия» (Польша)
Группа 2
«Коннас-Ки» (Уэльс) — «Алашкерт» (Армения)
ХИК (Финляндия) — «Будучность» Подгорица (Черногория)
ЧФР (Румыния) — «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
«Шкендия» (Северная Македония) — «Мура» (Словения)
Группа 3
«Теута» (Албания) — «Шериф» (Молдавия)
«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Нефтчи» (Азербайджан)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан)
«Лудогорец» (Болгария) — «Шахтёр» Солигорск (Беларусь)
Группа 4
«Ференцварош» (Венгрия) — победитель предварительного раунда («Фольгоре» (Сан-Марино) / «Приштина» (Косово) / «Торсхавн» (Фарерские острова) / «Интер Эскальдес» (Андорра))
«Жальгирис» (Литва) — «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Флора» (Эстония) — «Хибернианс» (Мальта)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Валюр» (Исландия)
Напомним, победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стал «Челси».
- 15 июня 2021
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