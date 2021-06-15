Футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли медосмотр

Сегодня, 15 июня, основная команда «Спартака» вернулась из отпуска. Футболисты московского клуба прошли медицинский осмотр.



«Спартак» проведёт первую тренировку под руководством нового главного тренера Руя Витории 17 июня.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».



Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь санкт-петербургскому «Зениту», который стал чемпионом в третий раз подряд.



«Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.