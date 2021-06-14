Руй Витория рассказал, как проходили его переговоры со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о переговорах с клубом до своего назначения.
«Изначально сложилось хорошее впечатление от общения с руководителями «Спартака». Основная цель — выигрывать титулы. Сразу стало понятно понятно, что «Спартак» может предоставить такие возможности. Переговоры прошли достаточно быстро — было полное взаимопонимание», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- 14 июня 2021
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