Руй Витория рассказал, как проходили его переговоры со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о переговорах с клубом до своего назначения.



«Изначально сложилось хорошее впечатление от общения с руководителями «Спартака». Основная цель — выигрывать титулы. Сразу стало понятно понятно, что «Спартак» может предоставить такие возможности. Переговоры прошли достаточно быстро — было полное взаимопонимание», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, «Спартак» подписал с Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы португальского специалиста был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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