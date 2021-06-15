Франция — Германия: Хуммельс забил автогол

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречается с национальной командой Германии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. К 21-й минуте счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче.

Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.