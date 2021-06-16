Широков: с Финляндией ребята справятся и подарят нам победу

Бывший футболист сборной России Роман Широков дал прогноз на матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020, в котором россиянам будет противостоять сборная Финлядии.



«В матче с Финляндией жду, что ребята справятся, подарят нам радость и победу. В игре с Бельгией не получилась атакующая игра. Если ребята добавят в этом компоненте, естественно не забывая при этом об обороне, то всё должно получиться. В матче с Финляндией будет совсем другая тактика.

У Черчесова есть действующий контракт, поэтому не думаю, что результат матча с финнами станет для него определяющим. Когда подписан долгосрочный контракт, то, наверное, на тренера всё-таки рассчитывают. Останется ли он, если Россия проиграет Финляндии? Даже если мы проиграем финнам, гипотетически мы можем выйти из группы. Надо смотреть по итогу турнира и отталкиваться не только от результатов, а от того, что видят руководители. Если они видят позитив и дальнейший прогресс, то почему они должны расставаться с Черчесовым? Если они этого не видят и считают возможным прервать отношения, то, наверное, будут это делать.

Дзюба играет не один, он зависимый товарищ: от качества передач, от взаимодействий с партнёрами. На поле есть ещё десять человек. У нас нет ярких индивидуальностей, в том числе и Дзюба, который может взять мяч и протащить его. Ему нужна поддержка. Если все ребята поддержат друг друга, сыграют в свой лучший футбол, тогда и Дзюба будет играть другими красками. Всё взаимосвязано», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).