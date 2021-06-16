Робер Пирес: теперь сборную Франции будут опасаться вдвойне

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес прокомментировал победу команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0).



«Все мы знаем, что такое первый матч. Он задаёт вам ритм на весь чемпионат. Выдалась тяжёлая игра с трудовой победой, но, полагаю, после такой соперники будут вдвойне нас опасаться.



Сегодня Поль Погба был просто великолепен. О том, насколько он техничен, и так все знают. Физически он тоже вернулся к своим наилучшим кондициям. Так что никаких возражений по поводу выбора его в качестве Звезды матча нет», — приводит слова Пиреса пресс-служба УЕФА.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.