Эта Франция похожа на ту, что выиграла ЧМ-2018: цинизм, контроль, звёзды пашут в защите

Даже несмотря на провал немцев на чемпионате мира в России по вывеске матч Франция – Германия – главный в первом туре. Слишком уж много кандидатов в шортлист «Золотого мяча» в составах обеих команд. А дополнительный интерес вызывало то, что оба тренера к началу Евро-2020 подготовили сюрпризы.

Дидье Дешам вернул в сборную Карима Бензема, хотя ещё зимой это казалось абсолютно невероятным. Нет, у них не улучшились отношения, и нет, с Бензема не сняты обвинения (он до сих пор ходит по судам), но Дешам объяснил это трудное решение командными интересами.

Возвращение Бензема перевернуло команду. Хотя номинально он тоже центрфорвард, как Жиру, это совершенно другой игрок, он не создаёт глубину и не дежурит в штрафной, а постоянно играет в оттяжке. Многие ожидали от французов ромба: Канте в опорной зоне, Погба и Рабьо в центре и Гризманн под двумя нападающими в свободной роли. Но Дешам решил по-другому.



Франция играла с тремя полузащитниками в линию и тремя форвардами. Гризманн чаще появлялся на правом фланге, а Мбаппе – на левом. При этом вся тройка смещалась в глубину и открывалась между линиями, но почти не менялась местами.



Лёв выбрал расстановку 3-4-3 и отправил Киммиха на правый фланг. С одной стороны, кажется, что это пустая трата Киммиха, но правый защитник – действительно слабое место сборной Германии, а Киммих в схеме с тремя защитниками получает достаточно свободы впереди. Правда, его интеллект требует игры в центре поля (бровка – ограничение), но там вышли Кроос и Гюндоган, так что жаловаться на нехватку футбольного интеллекта в полузащите бессмысленно.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ещё интереснее расстановка немцев в атаке. Вернер остался в запасе, а Мюллер, Гнабри и Хаверц менялись местами так часто, что тройка Франции начинала казаться статичной.



С первых минут французы показали, до какой степени готовы отдавать мяч. До радикальной: за пять минут игры они сделали только один пас. Постепенно аномальная статистика выровнялась, но структура игры не изменилась: с мячом Франция либо сразу играла на обострение через вертикальный пас, либо разыгрывала между защитниками, ожидая момента для обострения через вертикальный пас.

Такая игра шла до середины первого тайма, но потом Франция всё больше забирала себе мяч (50%-50% в последние 15 минут). Неплохо заработала прессинг-система. Тройка форвардов разбирала защитников, а Канте далеко выдвигался за Гюндоганом – поэтому вариантов для продвижения не оставалось. Проблему пытался решить Кроос: он уходил на левый фланг, в зону, которую освобождал Гозенс и свободно принимал мяч, потому что Погба так высоко за ним не поднимался.

Прессинг Франции против владения Германии – вот главные черты первого тайма, которые определили его стилистику. Игра была закрытой. Германия нанесла первый удар после стандарта – Франция тоже. Изысканная диагональ Погба, которая, кажется, поставила в тупик защитников (никто не ждал, что пас точный) стала самым ярким действием всего тайма. Но даже после этой передачи атака не выглядела прямо голевой, французам помог рикошет.



Второй по яркости эпизод – вообще фол (и это неплохо описывает то, что происходило на поле). Эрнандес выставил руку и не пустил Киммиха к мячу, а тот, упав, высоко задрал ногу и задел француза по лицу. Выглядело опасно, но обошлось, а судья почему-то назначил штрафной в пользу Франции.

По итогам первого тайма можно было сказать, что Дешам и после возвращения в сборную Бензема и смены фланга Мбаппе сохранил прежние принципы. Это команда суперзвёзд, которая играет как аутсайдер: с готовностью защищается за линией мяча, хотя может и топово прессинговать, и полагается на индивидуально мастерство и контратаки, а не на продуманные розыгрыши.



Германии не хватало остроты владения, а во второй половине тайма появились и проблемы с розыгрышем в центральной зоне. Подвижность атакующей тройки не помогала: мяч не доходил до опасной зоны. По такой игры немцам очень помогли бы индивидуальные кого-то из форвардов, но они не пытались взять игру на себя. Показательная статистика по обводкам: 5:0 в пользу французов к перерыву.



В начале второго тайма команды поменялись местами. Французы продолжали играть вторым номером, но явно утратили контроль над ситуацией. Германия быстро возвращала мяч после потерь и не давала сбивать темп. Контроль темпа был очень важен: в закрытой игре, когда нет явных моментов и явных провалов, именно темп (и то, кому он удобен) определяет качество подходов к воротам. Минут 10 немцы выглядели явно лучше.



Франция получила паузу, когда Павару оказывали помощь после столкновения с Гозенсом. Это случилось на 58-й минуте, ситуация затянулась на три-четыре минуты, и темп сбился капитально. В следующем отрезке Франция здорово выходила из обороны и даже забила великолепный гол (Мбаппе!), правда, из очевидного офсайда.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Удивительно, что Лёв не делал замены. Никто в группе атаки не выделялся, но Хаверц играл прямо очень плохо. Он постоянно слишком медленно принимал решения на мяче, поэтому упускал момент для лучшего действия. Неудивительно, что его единственный удар был заблокирован, а единственный прострел – тоже заблокирован. Тем не менее Лёв решил что-то менять только за 15 минут для конца матча.



Ушли Хаверц и Гнабри, вышли Вернер и Зане. По идее, Германия должна был лучше выбегать за спину – тем более что соперники в концовке не сели в низкий блок, а центр поля обе команды проходили даже быстрее, чем раньше. Но по факту не получилось, а самую перспективную атаку испортил сам Вернер ужасным пасом на Гозенса. В то же время французы в своих быстрых атаках пару раз уничтожили соперников. В первом эпизоде Хуммельс в безумно рискованном подкате сзади сумел выбить мяч у Мбаппе (хотя эпизод выглядел небесспорно), во втором Мбаппе и Бензема убежали на Нойера и закатили мяч в ворота, опять был офсайд.

Дешам сделал первую замену на 90-й минуте. Наверное, это лучше всего характеризует степень контроля Франции. 10 минут в начале второго тайма – единственный отрезок, когда казалось, что Германия действительно может дожать.

Погба – олицетворение этой команды. Гениальный пас, но в первую очередь – два отбора из двух и три перехвата (больше всех на поле). Не совсем тот игрок, которого болельщики «МЮ» критикуют за лень.



Франция не играла хорошо – если говорить о качестве атаки. Но играла фантастически здорово если говорить о том, как сломать игру сопернику. Случайный гол родился пополам из везения и индивидуального мастерства, а дальше звездные игроки дисциплинированно сдерживали чужие атаки, возвращались за линию мяча и шли в рискованные подкаты. Похоже на Францию, которая выиграла чемпионат мира – уныло и без шансов для соперников.