Погба заступился за Рюдигера, который укусил его во время матча Франция — Германия

Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался о резонансном моменте из матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Германией (1:0).



Напомним, в одном из эпизодов французского хавбека опекал защитник Антонио Рюдигер. Неожиданно немец, находившийся сзади Поля, укусил его за спину. Погба обратился к судье, но тот не видел момента и не стал наказывать Рюдигера. После матча Поль заступился за Антонио.



«Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить жёлтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.



Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это», — цитирует Погба Goal.com.