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Симонян: на таком турнире Семёнов не имеет права допускать ошибку, как с Бельгией

Симонян: на таком турнире Семёнов не имеет права допускать ошибку, как с Бельгией
Андрей Панков
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Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян критически отозвался об игре сборной России в матче с Бельгией (0:3).

«В матче с Бельгией наши ребята абсолютно не выполнили установку Черчесова. Играть с ними на равных? Контроль мяча? Это обречь себя на поражение, потому классом они выше на две головы. Нужно сегодня выходить и с первых минут в атаку. Но главное — внимание, внимание и ещё раз внимание в защите. Армия начинается с тыла. А то мы гол на 9 минуте пропускаем, Семёнов допускает ошибку. А на таком турнире он просто не имеет права допускать такую ошибку», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

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