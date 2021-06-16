Алексей Миранчук: в матче с Финляндией выполнили задачу. Будем работать над реализацией
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола встречи.
«На этом этапе была важна победа. Мы выполнили задачу и движемся дальше. Не реализовали много моментов? Вы знаете, это футбол. Наверное, важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией. Это турнир, где собраны хорошие команды, и каждый момент может быть тем единственным, который нужно реализовывать.
Насколько комфортно играть с Головиным и Дзюбой? Есть требования, есть тактика. Футбольный интеллект позволяет понимать друг друга и чувствовать друг друга. Мы всегда стараемся прогрессировать», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».
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