Матвей Сафонов: ещё не успел понять, волнуюсь или нет, а мяч уже влетел в ворота

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).



«Догадывался, что есть вариант выйти в основе, ещё вчера. А сегодня на установке полностью в этом убедился. В любом случае готовлюсь к каждому матчу, как будто играю. Мало ли что может случиться. В принципе, был полностью готов.



Я ещё не успел понять, волнуюсь или нет, а мяч уже влетел в ворота. Но после отмены гола понял, что ничего не надо бояться и будет только хуже, если будем бояться. Поэтому я был спокоен и старался зарядить ребят, кто меня слышал. Конечно, поддержка не давала докричаться до всех, но старался зарядить, как-то поддержать. В итоге у нас всё получилось.



Мне самому сегодня не требовалась поддержка. Сегодня хороший день для меня. Чувствовал себя отлично и старался зарядить защитников. Не знаю, слышали ли меня ребята. Надо будет у них в раздевалке спросить. Но я старался поддерживать их и заводить.



Играть на Евро — это удовольствие. При такой-то поддержке. Когда стадион пел гимн, это было что-то незабываемое. Это сразу заряжает на игру. Это большой опыт, важный опыт. Счастлив, что получил его», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».