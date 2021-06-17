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Дженнаро Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя три недели после назначения

Дженнаро Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя три недели после назначения
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба «фиалок».

Ранее сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.

В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. На посту главного тренера «Фиорентины» Гаттузо три недели назад сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.

Напомним, последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который тренер покинул по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А. В составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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