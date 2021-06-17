Покинувший «Фиорентину» Гаттузо ведёт переговоры с «Тоттенхэмом»

Тренер Дженнаро Гаттузо, который покинул «Фиорентину» через три недели после назначения, может продолжить работу в Англии.

Как сообщает AS, итальянский специалист ведёт переговоры с «Тоттенхэм Хотспур». Изначально «шпоры» намеревались пригласить Антонио Конте или Паулу Фонсеку, однако переговоры с этими тренерами не увенчались успехом.

О назначении Гаттузо «фиалки» объявили в конце мая. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавлял команду в марте текущего года. Сегодня, 17 июня, стало известно, что Дженнаро покинул клуб.

До назначения в «Фиорентину» Гаттузо работал в «Наполи». Тренер покинул неаполитанцев по окончании сезона-2020/2021. В предстоящем сезоне «Наполи» сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.