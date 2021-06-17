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Уткин: не представляю себе, каким образом Россия может не проиграть Дании

Уткин: не представляю себе, каким образом Россия может не проиграть Дании
Григорий Петерсон
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Популярный блогер Василий Уткин поделился тревожными ожиданиями от матча последнего тура группового этапа Евро-2020 Россия – Дания.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются. Форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нет.

При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене. Стану на это уповать», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Встреча России и Дании состоится в Копенгагене (Дания) 21 июня. Начало – в 22:00 мск.

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