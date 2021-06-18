Мать Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, выиграла последний суд у его тяжелобольной бывшей жены Алисы Казьминой, сообщает издание Starhit.
«Решение городского суда вступило в силу с момента оглашения. У Алисы нет законного способа не выполнить его. Через две недели дело вернётся в Приморский суд с актом, который можно обжаловать. Там, конечно, дадут время для добровольного выселения, а если этого не произойдёт, перейдут к принудительному», — заявил Аршавиной Павел Волошин.
Таким образом, в ближайшее время Алиса всё-таки будет вынуждена покинуть особняк Аршавина, в котором вместе с детьми живёт после развода.
Ранее сообщалось, что футболист оформил особняк в Коломягах на свою мать, однако бывшая супруга боролась за право жить в доме и отказывалась съезжать по собственной воле. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. На днях Казьминой также было отказано в удовлетворении апелляции.
Отметим, что в феврале этого года мать Алисы Казьминой в «Инстаграме» сообщила, что её дочь провела четыре дня в коме и находилась между жизнью и смертью.
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