«Она аферистка, вытащила из сына € 1 млн». Мать Аршавина — об Алисе Казьминой

Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, обвинила бывшую жену своего сына Алису Казьмину в мошенничестве.

«Однажды я сказала Андрюше: «Твоя Алиса — аферистка». Это было тогда, когда стало понятно, что она мошенническим путем вытащила из него € 1 млн. Мы подали заявление в полицию, чтобы провели расследование о хищении миллиона. Это небольшая стопка, помещается в детский рюкзак, купюрами по € 500.

Андрей позвонил и сказал: «Дай Алисе € 1 млн». Доступ к деньгам был только у меня. В банке выдали деньги, заламинировали. Это была весна 2018 года. Алиса вторглась в моё личное пространство. Стала говорить обо мне, о моей личной жизни. У меня не было желания объявлять ей войну. Это она со мной воюет.

Мы попросили её съехать из дома, потому она там не прописана, дети не прописаны. До этого были события, которые показали нам ее истинное лицо. Она себя позиционировала, что удачно сходила замуж за Аршавина: получила от него деньги, миллион, живет в шикарном доме. И говорит об этом так, что это ее заслуга», — сказала Татьяна Аршавина в эфире программы «Пусть говорят».