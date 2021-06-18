Гол Неймара — в видеообзоре разгромной победы Бразилии над Перу на Кубке Америки

Сборная Бразилии разгромила национальную команду Перу в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершилась со счётом 4:0.
Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча нападающего Неймара, а в самой концовке встречи отличились форварды Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Напомним, в 1-м туре Бразилия крупно победила Венесуэлу (3:0). В турнирной таблице группы B подопечные Тите занимают первое место с 6 очками после двух матчей. Следом за ними располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Венесуэла (1). В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.
- 18 июня 2021
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