Экс-игрок «Зенита» Лумб рассказал о конфликте Денисова и Кержакова с Халком

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал о конфликте полузащитника Игоря Денисова и нападающего Александра Кержакова с бразильским партнёром по петербургской команде Халком.

«Атмосферу в команде сломали трансферы Халка и Акселя Витселя? Это правда. После появления Халка и Витселя внутри команды возникли проблемы с Денисовым и Кержаковым. Помню, что Денисова сослали даже во вторую команду на какое-то время. Потом он покинул клуб. Но я считаю, что «Зенит» всё равно продолжал достаточно хорошо играть.

Мои отношения с российскими игроками были достаточно неплохими. Например, с Малафеевым мы отлично общались. Небольшие проблемы возникали с Денисовым и Кержаковым, но ничего серьёзного. У них было особенное положение в «Зените». Если они не получили мяч, когда просили передачу, то могли спровоцировать конфликт. Халку это не нравилось, Лучано Спаллетти от этого тоже уставал», — сказал Лумб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Полностью интервью с Микаэлем Лумбом читайте сегодня в 9:00 мск.