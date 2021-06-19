Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Лумб рассказал о конфликте Денисова и Кержакова с Халком

Экс-игрок «Зенита» Лумб рассказал о конфликте Денисова и Кержакова с Халком
Анатолий Романов
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал о конфликте полузащитника Игоря Денисова и нападающего Александра Кержакова с бразильским партнёром по петербургской команде Халком.

«Атмосферу в команде сломали трансферы Халка и Акселя Витселя? Это правда. После появления Халка и Витселя внутри команды возникли проблемы с Денисовым и Кержаковым. Помню, что Денисова сослали даже во вторую команду на какое-то время. Потом он покинул клуб. Но я считаю, что «Зенит» всё равно продолжал достаточно хорошо играть.

Мои отношения с российскими игроками были достаточно неплохими. Например, с Малафеевым мы отлично общались. Небольшие проблемы возникали с Денисовым и Кержаковым, но ничего серьёзного. У них было особенное положение в «Зените». Если они не получили мяч, когда просили передачу, то могли спровоцировать конфликт. Халку это не нравилось, Лучано Спаллетти от этого тоже уставал», — сказал Лумб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Полностью интервью с Микаэлем Лумбом читайте сегодня в 9:00 мск.

Новость по теме
Экс-игрок «Зенита» Лумб: Дания выиграет в матче с Россией со счётом 2:0
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021