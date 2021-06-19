Тульский «Арсенал» и Эванс Кангва продлили контракт
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Нападающий Эванс Кангва продлил контракт с «Арсеналом», сообщается на официальном сайте тульского клуба. Новое соглашение замбийского форварда с командой рассчитано на два сезона.
«Эванс, ждём от тебя сотого матча за «Арсенал» и результативной игры в новом сезоне!» — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».
Напомним, Эванс Кангва стал игроком тульского «Арсенала» летом 2017 года. Всего форвард провёл за тульский клуб 99 матчей и забил 15 голов. В сезоне-2020/2021 Кангва забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром «Арсенала». С 2011 года Кангва вызывается в национальную команду Замбии.
Тульский «Арсенал» в 30 матчах набрал 23 очка и занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам минувшего сезона.
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