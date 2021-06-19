«Выглядишь как азиатка». Рапино обвинили в лицемерии из-за старого поста в «Твиттере»

Американскую футболистку Меган Рапино обвинили в лицемерии из-за поста, опубликованного в «Твиттере» в 2011 году.



В своём твите Рапино отметила другу футболистку Наташу Кай и написала: «Ты выглядишь как азиатка, когда твои глаза закрыты!» Наташа Кай имеет филиппинские, гавайские и китайские корни. Пользователи социальной сети начали обвинять Рапино, которая активно борется с расизмом, сексизмом и гомофобией, в лицемерии и призвали отметить её.

«Кто-то будет отменён», — написал в комментариях пользователь под ником @MamatilaT.



«Двойные стандарты и лицемерие», — отметил пользователь @mrjacktanner.



«Теперь будем надеяться, что ту, которая всех отменяла, отменят. Почувствуй вкус собственной горькой пилюли», — написал пользователь под ником @thfcmxtt.

Напомним, «культура отмены» (cancel culture) — это способ привлечения к ответственности за различные нарушения человека, обладающего влиянием, и лишить его поддержки. «Культура отмены» получила распространение в социальных сетях.