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Салихова: Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком», но руководство было против

Салихова: Тедеско был готов продлить контракт со «Спартаком», но руководство было против
Сергей Сорокин
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был готов продлить контракт с клубом, отвечая на вопросы подписчиков своего «телеграма».

– Зарема, а в чем проблема, уговорили бы Тедеско остаться с Леонидом Арнольдовичем?
– Он готов был продлить.

– Почему не продлил?
– Все были против.

– Ну а почему тогда не продлили? Опять все Попов решил, а владелец в стороне стоял?
– Верит. Рассказали красиво, что Руй научит их обороняться и играть между линиями.

– И кто помешал, если ваше мнение было так для него значимо и вы в тот момент были членом совета директоров?
– Я – одна. А их много.

Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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