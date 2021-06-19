Роналду догнал Клозе по сумме забитых мячей на чемпионатах Европы и мира

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Германии в матче второго тура группового этапа Евро-2020 и догнал в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы немецкого форварда Мирослава Клозе.

Оба игрока забили на престижных турнирах в сумме по 19 голов. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира располагается немец Герд Мюллер (18 голов). В пятёрку также входят представитель Германии Юрген Клинсман (16) и француз Мишель Платини (14).

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.