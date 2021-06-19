Уго Льорис: венгры отдали сегодня всю душу

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат матча с Венгрией (1:1).

«В таких матчах сложно отыгрываться, когда соперник выходит вперёд. Венгры хорошо организованы и отдали сегодня всю душу с помощью поддержки своих болельщиков. Мы разочарованы, хотели взять три очка, но надо сохранять оптимизм.

Тренер попросил нас не вешать голову. Мы выложились на сто процентов, чтобы добыть эту ничью. Хотя мы приехали сюда ради другого результата, нам придется его принять», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 19 июня, состоялся матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.