Испания упустила победу в матче с Польшей

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью со сборной Польши. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1
Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый мяч в матче с Польшей. На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.
На 54-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.
Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.
Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.
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