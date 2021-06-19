Испания упустила победу в матче с Польшей

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью со сборной Польши. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый мяч в матче с Польшей. На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.



На 54-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.



Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.

Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.