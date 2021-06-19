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Испания — Польша, результат матча 19 июня 2021, счёт 1:1, чемпионат Европы по футболу – 2020

Испания упустила победу в матче с Польшей
Алексей Ласнов
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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью со сборной Польши. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый мяч в матче с Польшей. На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.

На 54-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.

Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
19 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мората – 25'   1:1 Левандовски – 54'
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