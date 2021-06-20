«Реал» намерен предложить € 40 млн за нападающего «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин в летнее межсезонье может сменить команду. В покупке игрока заинтересован «Реал» и лично тренер мадридцев Карло Анчелотти, сообщает The Sun.
Руководство «сливочных» собирается предложить «Эвертону» € 40 млн за футболиста, однако СМИ отмечают, что игрок с британских островов стоит около € 60 млн, поэтому мадридцам не стоит рассчитывать на успех.
В минувшем сезоне Калверт-Льюин провёл 33 матча в АПЛ, забил 16 голов и не отметился результативными передачами.
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
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