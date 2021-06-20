Мюллер — Госенсу: неудивительно, что ты отбегал всего 60 минут. Ты же играешь в Италии

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Португалией (4:2) пошутил над партнёром по национальной команде Робином Госенсом, который выступает за «Аталанту».
Напомним, Госенс вышел на матч с Португалией в стартовом составе немецкой сборной, забил гол, отдал результативную передачу и был заменён на 62-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел защитник Марцель Хальстенберг.
«Неудивительно, что ты отбегал всего 60 минут. Ты же играешь в Италии», — приводит слова Мюллера журналист Рафаэль Хонигштайн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Госенс был признан лучшим игроком встречи с Португалией. Благодаря этой победе немцы заняли второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).
- 20 июня 2021
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