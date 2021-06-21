«Армейская подготовка». ЦСКА отреагировал на ассистенсткий хет-трик Цубера за Швейцарию

29-летний экс-полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер, выступающий за немецкий «Айнтрахт», в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Турции (3:1) отметился статистическим достижением, оформив ассистентский хет-трик, информирует пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Как отмечает источник, Цубер — второй, кто сделал три голевых передачи в матче чемпионата Европы. Первым был турок Хамит Алтынтоп в игре с Чехией на Евро-2008.

«Армейская подготовка», — так отреагировала на эту новость в «Твиттере» пресс-служба ЦСКА, за который выступал Цубер с 2013 по 2014 год.

Напомним, что Цубер стал игроком ЦСКА в июле 2013 года, перейдя из швейцарского «Грассхоппера» за € 3,6 млн. Уже спустя год он был продан в немецкий «Хоффенхайм» за € 3,9 млн. В составе армейцев он провёл 40 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.