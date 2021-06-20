Швейцария обыграла Турцию и заняла третье место в группе А

Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Турции. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершился победой швейцарцев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.
На протяжении всего матча игра была примерно равна, но Швейцария демонстрировала больше конкретики в атакующих действиях. Счёт в матче швейцарцы открыли уже на 6-й минуте, автором гола стал Харис Сеферович. На 26-й минуте преимущество номинальных хозяев удвоил Шердан Шакири. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи отыграл один мяч. Но уже на 68-й минуте Шакири вновь довёл преимущество Швейцарии до комфортного. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу швейцарцев.
Напомним, в группе А, помимо сборных Швейцарии и Турции, выступали национальные команды Италии и Уэльса. По итогам группового этапа первое место в квартете заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. На втором месте финишировал Уэльс (4), который опередил Швейцарию (4) по разнице голов. Последнее место в группе А заняла сборная Турции (0).
- 20 июня 2021
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