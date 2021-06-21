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Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки – 2021

Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки – 2021
Вячеслав Моренко
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В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч третьего тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Перу. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте полузащитником Перу Серхио Пеньей. В начале второго тайма нападающий сборной Колумбии Мигель Борха реализовал пенальти и восстановил паритет. Однако спустя 11 минут колумбийский защитник Йерри Мина поразил собственные ворота и, тем самым, по итогу принёс Перу победу в этом матче.

Напомним, что лидером группы B является Бразилия, набравшая шесть очков в двух турах, за ней располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Перу (3). На четвёртом месте – Венесуэла (2), а на последнем – Эквадор (1).

Кубок Америки. Группа B. 3-й тур
21 июня 2021, понедельник. 03:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 2
Перу
0:1 Пенья – 17'   1:1 Борха – 53' (пен)   1:2 Мина – 64' (автогол)
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