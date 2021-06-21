Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки – 2021
Поделиться
В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч третьего тура группы B Кубка Америки – 2021 между сборными Колумбии и Перу. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 17-й минуте полузащитником Перу Серхио Пеньей. В начале второго тайма нападающий сборной Колумбии Мигель Борха реализовал пенальти и восстановил паритет. Однако спустя 11 минут колумбийский защитник Йерри Мина поразил собственные ворота и, тем самым, по итогу принёс Перу победу в этом матче.
Напомним, что лидером группы B является Бразилия, набравшая шесть очков в двух турах, за ней располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Перу (3). На четвёртом месте – Венесуэла (2), а на последнем – Эквадор (1).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:56
-
22:43
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:13
-
21:57
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам