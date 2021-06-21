Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне работающий в «Уфе», мешал экс главному тренеру команды Доменико Тедеско.



«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации. Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться!



Я была в шоке. Говорю: «Леонид, что мы будем делать?» Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско — не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один. Спросила его, так ли это. Он ответил: «Вы что?!» Газизов говорил: «У него нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает». Мы же не знали, что он такой балабол. Он мастер плести интриги. Тедеско сказал: «Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю». Спросила его про глаза, он сказал: «Много компьютера, у меня сухость». Я сказала, чтобы шёл к врачам», — сказала Зарема в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.