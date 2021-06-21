Россия — Дания: датчане открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 21 июня, сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Дании. Автором гола стал Миккель Дамсгор. Он получил передачу у радиуса штрафной, подработал под правую и закрутил мяч в угол ворот. Сафонов лишь взглядом проводил мяч.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.